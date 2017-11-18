اعتصام في طرابلس استنكارا لتوقيف الأيوبي وكلمات أكدت التمسك بحرية التعبير on November 18, 2017

نفذ التحالف المدني الإسلامي” ومسؤولين من الحراك المدني، اعتصاما في ساحة التل في طرابلس، استنكارا لتوقيف رئيس التحالف الاعلامي أحمد الأيوبي.

وألقى عضو التحالف بلال دندشي كلمة قال فيها: “كنا نظن ان عهد الوصاية أصبح من الماضي، وان لبنان عاد بلدا حرا ومنبرا للحرية والديمقراطية، ولكن للأسف فقد أصبح لدينا بدل الوصاية الواحدة وصايات. هذا الزمن ذهب ولن يعود ولن تستطيعوا إسكات أقلامنا الحرة التي تنادي بالسيادة والحرية والإستقلال التي كفلها الدستور. نريد لبنان وطنا نهائيا، نريد إستقلالا حقيقيا، نريد دولة وليس دويلة. نحن التحالف المدني الإسلامي في لبنان ندعو الى الإسراع في فك أسر الأمين العام للتحالف الأستاذ أحمد الأيوبي، ونشكر كل من ساندنا ووقف معنا لإنقاذ لبنان من التشبيح والهيمنة”.

من جهته قال شقيق الأيوبي محمد الأيوبي: “زمن الوصاية ولى، ولا بد من كسر القيود على حرية الإعلام، فليس من المعقول أن يلاحق صحافي أو أي إعلامي بجرم هو بعيد عنه كل البعد وتاريخه معروف. لذلك نطالب بإسم عائلتنا وبإسم التحالف المدني الإسلامي وكل الغيورين والإعلاميين بالإفراج عن شقيقنا أحمد”.

كما ألقى نقيب أطباء الأسنان في طرابلس والشمال سابقا واثق المقدم كلمة قال فيها: “مرفوض تماما الصيف والشتاء على سقف واحد، والدفاع عن أصحاب الكلمة الحرة في وجه الظلم وعندما يخاف صاحب الكلمة من الإدلاء بكلمته فهذا يعني أن السلطة تمسك بعناق الشعب ونحن من هنا نحيي موقف الإعلامي أحمد الأيوبي وكل الإعلاميين الأحرار ونعلن رفضنا لإسكات الكلمة، فنحن شعب حر وديمقراطي ومن حقنا التعبير في مدينة مخنوقة بجبل النفايات والعصبيات ونريد أناسا متنورين يعيدون الدميقراطية ودولة المؤسسات والقانون”.

ثم تحدث رئيس “جمعية العلوم والآداب” محمد ديب، فقال: “إعتصامنا اليوم هو من أجل الحفاظ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وكفلتها كل المواثيق الدولية، وستبقى إعتصاماتنا مفتوحة لحين الإفراج عن أحمد الأيوبي”.

أما نقيبة موظفي المصارف مهى المقدم، فقالت: “نتغنى بالحرية والديمقراطية وبات عندنا سجناء رأي وبتنا كما البلدان المحيطة بنا، وكل كلمة تقال من أي شخص ولا تعجب المسؤول صاحب الكرسي يحال صاحبها الى التحقيق أو السجن. هذا لا يتحقق في لبنان لأن كلمتنا ستبقى عالية حرة أبى من أبى وشاء من شاء”.

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