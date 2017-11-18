اسرار الصحف: تأليف حكومة من آل الحريري وتباعد المستقبلوالقوات بلغ حد الانفصال on November 18, 2017

النهار

رجّحت مصادر التقت ديبلوماسيّين في الخارج أن يُصار إلى تأليف حكومة لاجراء الانتخابات ورشّحت لها أسماء “مقبولة من آل الحريري” ولا تمت إلى العائلة بصلة.

قال وزير سابق إن حل قضية الرئيس الحريري شخصياً لا يعني أن الأزمة القائمة انتهت بل هي في بدايتها وستظهر تداعياتها تباعاً.

بدا أن التباعد بين “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” بلغ حد الانفصال والطلاق بدليل ما يُدلي به مسؤولو الطرفين في مجالسهما.

لم يمنع إقرار الموازنة وزارات ومؤسّسات رسمية من توقيع عقود شراء خدمات أي التعاقد بتسميات أخرى تتجاوز القانون.

***********************************

المستقبل

إنّ نفي موسكو تعهّدها ضمان خروج الميليشيات الموالية لإيران من سوريا كان تعبيراً عن الضيق من “الشريك” الأميركي المتحمّس في هذه الفترة لكشف معطيات عن تفاهمات “تحت الطاولة” بخصوص التسوية السورية فيما الروس يفضّلون “نصف خطوة” كل مرحلة.

***********************************

الجمهورية

سجل خلاف مزدوج حول قضية حسّاسة بين مرجع كبير وبين مرجعَين سياسي وروحي.

تابعت قيادة إحدى الطوائف الكبرى في لبنان مسألة أثارها مرجع مسؤول واعتبرت أنها تمسّ صلاحيات تخصّ الطائفة ولا يمكن المساس بها.

نُقل عن حزب بارز دعوة مناوئيه الى منحه بعض الوقت لكي يقوم بخطوة مطلوبة منه.

التعليقات