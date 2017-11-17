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‏عاجل: هزة ارضية تضرب لبنان

on November 17, 2017

‏هزة ارضية خفيفة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وعمق ٤ كيلو تضرب سلسلة جبال لبنان شرق العاصمة بيروت. شرق بلدة جونية اللبنانية ، وتحديدا بين وطى الجوز وميروبا في قضاء كسروان.

وكانت  هزة أرضية جديدة ضربت أمس، مناطق شرقي محافظة/ السليمانية/ العراقية، متسببة في تضرر وانهيار عدد كبير من المنازل وانهيارات في ممر رئيسي قرب الحدود الإدارية لمدينة/ حلبجة/ وقضاء/ دربندخان/ شمالي البلاد.
وصرح عادل صالح مدير ناحية/ بمو/، بأن الهزات الأرضية الارتدادية مستمرة بين فترة وأخرى في سفح جبلي /بمو/ و/خوشك/ والمناطق الواقعة على الحدود مع إيران جنوب شرقي/ السليمانية/.
وأضاف أن إحدى تلك الهزات تسببت في وقت مبكر من صباح امس، بانهيارات جبلية.

 

 

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