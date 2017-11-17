وفد نيابي فرنسي في ضيافة فيصل كرامي وجولة على مرافق طرابلس on November 17, 2017

استضاف رئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل عمر كرامي وفدا فرنسيا، ضم أمين سر الحزب الجمهوري الفرنسي النائب الفخري في البرلمان الفرنسي ايف سنسي يرافقه المستشار أحمد رفاعيه.

والتقى كرامي الوفد، في دارته في طرابلس في حضور مدير مكتبه فادي كروم وياسر عبوشي، ودار البحث حول العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين وضرورة تطويرها.

كما استمع كرامي من الوفد الى الدور الذي يلعبه الحزب الجمهوري في فرنسا.

وكان الوفد يرافقه عبوشي، زار القصر البلدي في طرابلس، والتقى رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين، في حضور نائبه المهندس خالد الولي.واطلع على “اوضاع طرابلس في ضوء النزوح السوري وتداعياته على المرافق العامة في المدينة”، كما تطرق الحديث الى “المشاريع التنموية في المدينة وحركة العمل البلدي والمعوقات على أكثر من صعيد”.

ثم انتقل الوفد الى جامعة المنار- مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي، وكان في استقباله رئيس الجامعة الوزير السابق الدكتور سامي منقارة الذي تحدث عن دور الجامعة واهميتها.

كما زار الوفد القصر البلدي في مدينة الميناء، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس بلدية الميناء الدكتور ميشال فلاح وعدد من اعضاء المجلس البلدي، ودار الحديث حول “الاوضاع العامة وسبل التعاون في العمل البلدي”.

وابدى سنسي “استعداده من خلال موقعه تقديم كل ما تحتاجه مدينتي طرابلس والميناء ومجالسها البلدية من دراسات وافكار ومشاريع”.

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