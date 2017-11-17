هذه هي اسباب حماسة الفرنسيين التي ادت الى التدخّل في قضية الحربري on November 17, 2017

توقّفت مراجع مسؤولة عند الأسباب التي أنهت الأزمة بانتقال الحريري من الرياض إلى باريس، وردّت حماسة الفرنسيين في التدخّل على خط المعالجة إلى الأسباب الآتية:

1- إن الحريري يحمل الجنسية الفرنسية.

2- القلق من انفلاتِ الوضع في لبنان.

3- إنّ قسماً كبيراً من قوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان هم من الفرنسيين.

4- موضوع النازحين السوريين، حيث يَخشى الفرنسيون من أن يؤدّي انفلات الوضع في لبنان إلى أضرار سلبية على قوات “اليونيفيل” وعلى الفرنسيين العاملين فيها ضمناً، والخشية الكبرى من موضوع النازحين، حيث يمكن أن يؤدي انفلات الوضع إلى تدفّقِ النازحين السوريين في اتّجاهات مختلفة، ومنها أوروبا، وهذا من شأنه أن يزيد أعباءَ على هذه الدول وأخطارا من تزايد الأعمال الإرهابية فيها.

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