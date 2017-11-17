نقولا: بانتظار عودة الحريري ليقرر في موضوع الاستقالة on November 17, 2017

اعتبر النائب نبيل نقولا، في حديث الى “صوت لبنان 93,3″، “أن لبنان مر بأزمات سياسية كثيرة وتخطاها”، لافتا الى “ان التعدي على سيادته من خلال استخدام رئيس حكومته لم يقبله رئيس الجمهورية ميشال عون ولا الشعب اللبناني”.

وقال: “يجب انتظار عودة الرئيس سعد الحريري ليقرر في موضوع الاستقالة، وفي حال اصراره عليها تنطلق الاستشارات النيابية”.

وعن امكانية رفض الحريري إعادة تكليفه، رأى نقولا “أن هناك شخصيات سنية كثيرة يمكن تسميتها”، رافضا “الدخول بالتكهنات”، مشددا على “ضرورة انتظار الرئيس الحريري ليتخذ قراره”.

وعن كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، لفت نقولا الى “أن الدول العربية لا تستطيع ترك لبنان وحده ومن ثم تهديده بتطبيق اتفاق الطائف”، وطالبها “باعطاء لبنان حلا ثانيا لسلاح “حزب الله” اذا وجد، لان لبنان لا يستطيع تحمل الاعباء وحده في ظل انعدام دعمها له”، مؤكدا ان “لا شيء يفرض علينا وكل الامور تحل بالحوار”.

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