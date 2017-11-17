نقابة الصحافة: نكرر لفت نظر أي مرجع قضائي الى وجوب الالتزام بأحكام قانون المطبوعات في مساءلة الصحافيين on November 17, 2017

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان الاتي: “تبين لنقابة الصحافة اللبنانية أن سلطات قضائية قد كررت، رغم لفت نظرها الى خطأ، محاولة استدعاء الصحافيين للمثول أمام الشرطة القضائية في أمور تخص ممارستهم عملهم الصحافي ضمن الاصول القانونية.

وحيث أن هذا الامر يناقض جملة وتفصيلا أحكام قانون المطبوعات ويتناقض مع حقوق الصحافيين بممارسة عملهم تحت عنوان الحرية ضمن اطار القانون، فإن نقابة الصحافة اللبنانية تكرر علنا لفت نظر أي مرجع قضائي الى وجوب الالتزام في أي مساءلة لأي صحافي عن ممارسته لمهنته، بأحكام قانون المطبوعات وعدم الخروج عليه لأي سبب من الاسباب”.

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