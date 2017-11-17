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ميقاتي مغردا: لعدم أخذ الاعلاميين بجريرة التجاذبات السياسية ولتكن الحرية المسؤولة شعار المرحلة لحماية لبنان on November 17, 2017

قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر “تويتر”: ان حرية الاعلام ركيزة أساسية من ركائز هذا الوطن يجب الحفاظ عليها ومنع العودة الى تجارب سابقة خلقت توترات أثبتت عدم جدواها. فلنترك للناس حرية التعبير عما تريد باحترام ولا نأخذ الصحافيين والاعلاميين بجريرة التجاذبات السياسية، ولتكن الحرية المسؤولة شعار المرحلة لحماية لبنان”. التعليقات Share this on WhatsApp

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