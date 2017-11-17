لقاء تشاوري عن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في ساحل صيدا والزهراني on November 17, 2017

عقد اتحاد بلديات ساحل الزهراني، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، لقاء تشاوريا في مجمع الملاك السياحي في بلدة انصارية، خصص لمناقشة مشروع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في ساحل صيدا والزهراني.

حضر اللقاء رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” في اقليم الجنوب محمد عواضة، مسؤول العمل البلدي ل”حزب الله” في الجنوب حاتم حرب، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس عاصم فداوي، وحشد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية وممثلون عن جمعيات بيئية.

استهل اللقاء بكلمة لرئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، شرح فيها اهداف المشروع المخصص لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلي لقرى ساحل قضاء صيدا الزهراني، شاكرا رئيس مجلس النواب نبيه بري على رعايته لقضايا التنمية.

من جهته، شرح فداوي أهمية المشروع الذي يهدف الى معالجة مياه الصرف الصحي لحوالى 40 بلدة في ساحل قرى قضاء صيدا الزهراني، شاكرا الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تأمين التمويل لهذا المشروع الحيوي.

بعدها قدم المهندس نقولا الحصري شرحا فنيا عبر الشاشة للمواصفات الفنية للمشروع. وكانت مداخلات كثيرة واسئلة واجوبة توضيحية لكل الامور المتعلقة بالمشروع.

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