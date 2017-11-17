كمال الخير: لبنان انتصر في معركة السيادة والكرامة on November 17, 2017

أثنى رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير، في تصريح اليوم، على “مواقف فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، مع مواقف كل القوى السياسية والشعب اللبناني الذي انتصر في معركة السيادة والكرامة والعنفوان في موضوع استقالة رئيس الحكومة”.

أضاف: “وأمام المرحلة الصعبة المقبلة، نحن نرى ان الصراع سياسي بامتياز، كما نثمن عاليا مواقف الرئيس عون، ونضم صوتنا الى صوت صمام الامان الرئيس بري، من اجل الوحدة الوطنية لمواجهة المرحلة المقبلة، ولنا ملء الثقة بفخامة رئيس الجمهورية وبجيشنا ومقاومتنا ومناعتنا الوطنية، من أجل حماية البلد وسيادته واستقراره الامني وسلمه الأهلي ومنع الفتنة، كما نشدد على التمسك بالثلاثية الذهبية:الجيش والمقاومة والشعب”.

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