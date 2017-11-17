قاسم قبيسي: نشد على أيدي المخلصين المتعاملين مع المرحلة بمسؤولية on November 17, 2017

أكد عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ قاسم قبيسي الى أنه يشد “على أيدي جميع المخلصين والحريصين الذين تعاملوا مع هذه المرحلة الدقيقة بكل مسؤولية وبروح عالية ترفعوا فيها عن صغائر الأمور وعملوا على تفكيك كل الألغام التي زرعت في ثنايا الوطن على امتداد مساحته”.

وقال في خطبة الجمعة من على منبر مجمع الامام الحسين في الشياح: “في ذكرى ارتحال الرسول الأعظم نقول إن هذا اليوم يوجب على الجميع أن يعمل للنهوض بذلك الأرث الكبير الذي تركه للمؤمنين الصادقين، وأن يجمعوا قواهم لإتمام المسيرة اليافعة الطرية التي تحتاج الى كثير من العمل الدؤوب حتى تتجذر وتقوى في النفوس وتتأصل في القلوب، وإذا بأهل بيت الرسالة والعصمة يعيشون بين حزن الفراق وألم الأفتراق”.

أضاف: “في هذه المفاصل المهمة والخطيرة يعرف الصادقون من غيرهم والحريصون على تلك الوديعة التي تركها النبي في قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)، وإذا بأهل بيت الرسالة والعصمة يعيشون بين حزن الفراق وألم الأفتراق، ومن هنا بدأت مسيرة الألآم والمصاعب والتي احتاجت الى كثير من الوعي والحرص حتى قال حينها أمير المؤمنين: “لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين” فخط علي ذلك النهج الجديد الذي بقي مدرسة يسير عليها كل الشرفاء والأوفياء لرسالة السماء، وكان بداية طريق طويل يمتد على إمتداد الزمن ولم ينته ولن ينتهي الى حين ظهور صاحب الأمر والمعيد الأمور الى نصابها وأصحابها”.

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