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» قائد الجيش عرض ولازاريني الأوضاع في لبنان والمنطقة والتقى وفدا من ال LAU
قائد الجيش عرض ولازاريني الأوضاع في لبنان والمنطقة والتقى وفدا من ال LAU
on November 17, 2017
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد فيليب لازاريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU جوزيف جبرا يرافقه كريستيان أوسي ونسيب نصر، وجرى التداول في مجالات التعاون.
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