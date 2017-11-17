قائد الجيش عرض ولازاريني الأوضاع في لبنان والمنطقة والتقى وفدا من ال LAU on November 17, 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد فيليب لازاريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU جوزيف جبرا يرافقه كريستيان أوسي ونسيب نصر، وجرى التداول في مجالات التعاون.

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