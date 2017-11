عون استقبل فيليب سالم on November 17, 2017

عون استقبل فيليب سالم

الجمعة 17 تشرين الثاني 2017 الساعة 11:37 سياسة

وطنية -استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البروفسور فيليب سالم.

