عدوان: الحريري حليف وصديق ونُراهن عليه on November 17, 2017

لفت نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى ان كل شيء يبدأ بعودة الشيخ سعد الحريري وكل شيء يستمر مع الشيخ سعد، وهذا هو موقف القوات، مؤكدا على ان لبنان اليوم بحاجة الى الرئيس الحريري ودوره اساسي للاستقرار ولخلق جو من الاطمئنان في لبنان.

ودعا في حديث لقناة «ام.تي.في» اول من امس الى عدم الانجرار لأي محور، فهناك صراع كبير يُنذر بمشاكل في المنطقة ومصلحة لبنان تكمن في نأيه بالنفس.

وفي شأن تآمر رئيس القوات د.سمير جعجع على الحريري، لفت عدوان الى ان الرئيس الحريري بالنسبة الى القوات هو حليف وصديق واخ، ونحن نراهن عليه ليكمل دوره الاساسي والمحوري في تأمين مصلحة لبنان.

الانباء ـ أحمد منصور

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