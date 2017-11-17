شريفة: نأمل بخطوات لمصلحة لبنان بعد دعوة الحريري الى فرنسا on November 17, 2017

رأى الامين العام للاوقاف في المجلس الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة، في خطبة الجمعة، “ان مجريات الساعات الاخيرة في قضية استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أظهرت بعض الايجابيات خصوصا بعد دعوته الى زيارة فرنسا”، آملا “أن تكون هناك خطوات لاحقة في هذه القضية لمصلحة لبنان واستقراره السياسي وعودة الاوضاع الى طبيعتها كما كانت قبل الاستقالة”.

وأشاد الشيخ شريفة “بهذه الوحدة بين اللبنانيين منذ نشوء الازمة”، كما اشاد “بكيفية تعاطي المسؤولين في البلد مع هذا الامر وحكمتهم التي أدت الى التخفيف من التداعيات التي كان يمكن ان تضر بلبنان وشعبه وتخلق نوعا من عدم الاستقرار، والذي لولا حصل لكان في مصلحة العدو الاسرائيلي الذي ينتظر اللحظة المناسبة ليلعب دور المؤجج للفتن بين اللبنانيين، كما في فترات سابقة ومن بعدها لينقض على بلدنا ومقدراته”.

ونوه “بتحرك الجيش اللبناني والاجهزة الامنية سريعا منذ بدء الازمة المستجدة لمنع المتضررين من الاستقرار في البلد من اللعب به وتنفيذ المخططات لضربه”، معتبرا “ان الجيش اللبناني يبقى صمام أمان الوطن ويجب دعمه والوقوف الى جانبه في كل الاوقات”.

وأشار الى “بعض الاصوات التي استغلت استقالة الرئيس الحريري في محاولة لاشعال البلد بمواقف متشنجة فتوزع اتهامات هنا وهناك، ليس فيها شيئ من الحقيقة”، ودعاها هذه الاصوات الى “ان تصمت وتتوقف عن الكلام لان مصلحة البلد وثبات استقراره اهم من كل شيئ، وما يسعى اليه هذا البعض لن يصل اليه، لان اللبنانيين واعون لمخاطر الدخول مجددا في اتون المشاكل والفتن، وواعون لما يخطط لبلدهم ان كان من الداخل او من الخارج لضرب أمنهم واستقرارهم. ولهذا شاهدنا هذه الوحدة الوطنية التي حمت لبنان واللبنانيين مما كان يدبر لهم”.

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