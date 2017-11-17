رئيس شبكة سلامة المباني: من غير الطبيعي عدم تفعيل هيئة ادارة الكوارث on November 17, 2017

أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف عزام في بيان “أن الزلازل التي حصلت مؤخرا في العراق وايران وتركيا هي حركة تكتونية طبيعية للطبقات الأرضية لاسيما ان منطقة الشرق الأوسط تقع ضمن تصنيف 2 و3 عالميا وهي بين متوسطة الى شديدة الخطورة بسبب وجود العديد من الفوالق الطبيعيه على اليابسة وفي البحر”.

وقال عزام: “من الطبيعي حدوث الهزات أو حتى الزلازل في لبنان نظرا لواقعنا التكتوني والجغرافي، لكنه من غير الطبيعي أن تبقى هيئة ادارة الكوارث غير مفعلة وهي ليست مرتبطة حصرا بمواجهة الزلازل، فعلى سبيل المثال: سقوط الطائرة الأثيويبة وانهيار مبنى فسوح في الأشرفية والتفجيرات الأمنية وفيضان نهر الغدير وغرق نفق المطار والرياح العاتية وحوادث السير الكبيرة وغيرها من أحداث تعتبر كوارث. فهيئة الأمم المتحدة عرفت الكوارث بأنها حالة مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية فجأة. كما ان المشرع اللبناني عرف الكارثة على أنها الحدث الذي يؤدي إلى اضطراب في أداء المجتمع، وبالتالي وجود هذه الهيئه أكثر من ضروري”.

وتناول مسيرة التشريع لإنشاء هيئة إدارة الكوارث، وقال عزام: “بالرغم من مخاطر التأخر في إنشائها إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه ولم يحصل تقدم كبير على الأرض باستثناء بعض حملات التوعية التي قادها برنامج الأمم المتحدة، وتدريبها الدفاع المدني وإعداد الدراسات وورش عمل في بعض المناطق وربما ادارة كارثة مبنى فسوح عكست عدم جهوزية الأجهزة المعنية للتعاطي مع كوارث مماثلة، بالإضافة إلى أن عمليات الإنقاذ كانت تجري بطريقة عشوائية، لجهتي توزيع عناصر الإنقاذ ونقل الضحايا”.

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