درويش كرم إعلاميي زحلة والبقاع وأعلن برنامج زيارة عبسي للأبرشية on November 17, 2017

كرم رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش اعلاميي زحلة والبقاع في لقاء معهم في مطرانية سيدة النجاة، في حضور مراسلي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وأصحاب الصحف الزحلية.

واستهل درويش اللقاء بتوجيه الشكر للجميع، وقال: “أرحب بكم في بيتكم، في داركم، في مطرانيتكم، واشكركم على عملكم وعلى تغطية اخبار المطرانية ونشاطاتها. قرأت أخيرا عن البابا يوحنا الثالث والعشرين، وقد قال أنا مستعد أن أبيع تاجي لكي اؤسس صحيفة او اصدر مجلة، وهذا ما يدل على أهمية الإعلام وتأثيره في توجيه الفكر وتوجيه السلوك الاجتماعي. واليوم دخلنا عصر الثقافة الرقمية والإعلام الإلكتروني، وهو يلعب دورا كبيرا في حياتنا اليوم بالرغم من سلبياته وايجابياته، لكن الإعلام اليوم هو من يوجه الرأي العام. نحن نتمنى على كل الإعلام ان يقوي الحوار في المجتمع، ويعزز نشر العدالة والمصالحة والسلام بين الناس”.

برنامج زيارة عبسي

وأعلن درويش عن برنامج الزيارة الرسمية الأولى لبطريرك انطاكيا وسائر المشرق واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي، لابرشية الفرزل وزحلة والبقاع وفق البرنامج التالي:

السبت 2 كانون الأول 2017

1,3 وصول البطريرك إلى مقام سيدة زحلة وصلاة في الكابلا.

2,00 زيارة مستشفى تل شيحا – زيارة المطران أندره حداد.

3,00 ملقى في ساحة مار الياس المخلصية ثم سيرا حتى مدخل المطرانية.

3,30 استقبال في ساحة المطرانية.

4,00 صلاة الغروب في الكاتدرائية.

5,00 استقبال الوفود في صالون المطرانية.

7,30 كوكتيل للمجلس الأبرشي ولجان الأبرشية ومجالس الرعايا ووكلاء الوقف.

الاحد 3 كانون الأول2017

8,30 ترويقة في المطرانية مع رئيس وأعضاء بلدية زحلة، المعلقة، تعنايل، ومخاتير زحلة.

10,00 استقبال لجان الأبرشية والأخويات.

11,00 استقبال الوفود الرسمية، النواب والوزراء السابقين والحاليين.

12,00 القداس الالهي في الكاتدرائية.

2,00 الغداء الرسمي.

5,00 زيارة بلدة الفرزل، صلاة في كنيسة سيدة النياح واستقبال في صالون الكنيسة، ثم عشاء.

الاثنين 4 كانون الأول 2017

8,30 ترويقة في المطرانية مع أولاد المؤسسات الاجتماعية: دار الصداقة، حضانة الطفل، بيت سيدة العطايا، جمعية أيام الرجاء، شعاع الأمل وجماعة إيمان ونور.

10,00 القداس الإلهي في رعية البربارة.

12,00 غداء مع فقراء المدينة والمهجرين في طاولة يوحنا الرحيم (الجمعية الخيرية الكاثوليكية).

1,30 زيارة بيت الأب بشارة أبو مراد ثم زيارة إذاعة “صوت السما” ومقابلة إذاعية.

2,30 زيارة دار السعادة للمسنين ونهاية الزيارة.

وردا على أسئلة الصحافيين عما اذا كانت زيارة البطريرك لزحلة ستعيد اللحمة الى الصف الكاثوليكي، بعد ما شهدته انتخابات المجلس الأعلى للطائفة، قال درويش: “ان انتخابات المجلس الأعلى حصلت بعد توافق الأطراف، وكنت أتمنى ان يكون نائب الرئيس من زحلة، لكن الاتفاق تم، وهناك الأمين العام من زحلة وهو المدير العام لويس لحود ودوره اكبر بكثير من نائب الرئيس، ومعه سبعة اشخاص من زحلة في المجلس التنفيذي. زيارة البطريرك مكرسة لزحلة والبقاع بهدف إعادة اللحمة بين الجميع”.

وبعد اللقاء أولم المطران درويش على شرف الحضور على مائدة المطرانية، حيث القى عيد الأشقر كلمة باسم الإعلاميين، ومما قال: “نشكرك على هذه البادرة للتقارب، ونشيد بما لك من علاقات مع كل وسائل الإعلام، خصوصا انك تتميز بتقبل الرأي الآخر، لما تتعرض له هذه الدار من حملات سياسة بين فترة وأخرى. وهذا ليس بالأمر الغريب، فتاريخ هذه الدار المرجعية مع المرجعية المدنية هو دائما على تباين وتنافس وصراع، خصوصا أنني عايشت مع اسلافك، أربعة أساقفة، هذا الوضع، واعرف مدى عمق هذا الصراع، وهو طبيعي في المدينة نظرا الى ما تشكل هذه الطائفة الكريمة من عمود أساسي وركيزة أساسية لهذه المدينة ولمسيحيي المنطقة، هذه الدار ملجأ دائم”.

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