حاطوم: المطلوب ان نحافظ على وحدتنا الوطنية لأنها أقوى الاسلحة on November 17, 2017

رأى المسؤول الاعلامي المركزي لحركة “امل” طلال حاطوم أنه “بفضل حكمة دولة الرئيس نبيه بري وحنكته ورشاده السياسي، استطاع ان ينقذ هذا الوطن من كثير من المآسي والصعاب والمحطات التي كان يراد ان يتقوقع فيها الوطن وان ينطفئ نوره”.

وقال في كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في حسينية البرجاوي، في حضور وزير المال علي حسن خليل، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “امل” محمد نصرالله وقيادات من الحركة و”كشافة الرسالة الاسلامية”: “نحن نصر على ان من يخدم الوطن هو الذي يستحق المواطنية لا من يستخدم الوطن من اجل مصالحه ومآربه ويعتبر ان الوطن ممكن ان يكون حقيبة سفر يتركه في وقت الشدائد والمحن ويعود اليه في وقت المغانم والمكاسب.

نحن في حركة أمل آلينا على انفسنا ان نكون حماة هذا الوطن وهذه الديار، نذود عن كرامتها وعزتها وسيادتها وامنها واستقرارها وعن كل بنيها دون منة ودون ان ننتظر ردا للجميل، لاننا نؤمن بأن لبنان هو وطن نهائي لجميع ابنائه مهما اختلفت الوان طيفهم او انتماءاتهم او مناطقهم، نؤمن بأن هذا الوطن لجميع ابنائه قوي بوحدة ابنائه وبالتفافهم حول جيشهم وحول مقاومتهم وبتشكيلهم سدا منيعا في مواجهة الاعاصير والرياح العواتي التي يحاول البعض ان يجعلها تهب في الداخل اللبناني بدل ان يسهم في منعها”.

وأضاف: “نحن اليوم لم نغير ولن نبدل في قناعتنا ولا في مواقفنا ولا في تواجهتنا، بل بقينا نحرص على صورة لبنان وعلى عزته وعلى كل اللبنانيين، ندعوهم الى الحوار الجدي والبناء والشفاف من اجل معالجة كل القضايا العالقة وحل كل الاختلافات في وجهات النظر تحت عنوان الثوابت الوطنية والمصلحة الوطنية العليا. هكذا تربينا منذ الامام الصدر وهكذا بقينا تحت راية الامين النبيه نتطلع الى الشركاء في الوطن، ونحاول أن نجعل معهم قوة للبنان. هذه هي مبادئنا وعقيدتنا وهذه هي نظرتنا الى هذا الوطن. نحن اليوم حين نتطلع الى هذا الوطن نرى انه بعدما حققنا الانجازات واطمأن اللبنانيون الى بريق امل في غدهم بأن انتخاب رئيس للجمهورية ملأ الفراغ بعد سنتين ونيف من المماحكة السياسية ومن محاولات شد الحبال، وبعدما أنجزنا حكومة وطنية تجمع كل القوى الفاعلة من اجل مصلحة الوطن، وانجزنا بعضا من حلم في تحقيق قانون انتخابات على اساس النسبية قبل ان يرضي الطموح وقبل ان يشكل منتهى للامال لكنه يضع الوطن على سكة سليمة وصحيحة نبدا فيها بطريقة ديمقراطية وسلسة لنتعود على انتقال السلطة وتجديد الحياة السياسية والمجتمع والوطن، وبعد كل هذا، وبعدما تأملنا ان نتطلع الى بحرنا فنستغل منه ثرواتنا النفطية وان نسعى في نقل لبنان من مرحلة الكساد الى مرحلة الاقتصاد البناء، فوجئنا بأن البعض لا يريد لهذا الوطن ان يعيش بعزة وكرامة، وان نتطلع الى غد مشرق يمنع الهجرة والبحث عن اوطان بديلة في اربع رياح الارض، بل يريد ان يبقى هذا الوطن ساحة للصراعات وللتناتش بين مصالح الدول، وهذا لا يمكن ان يكون الا بتحريك المياه الراكدة في مستنقع الازمات والفتن”.

وتابع: “فوجئنا بأزمة جديدة لم تكن في الحسبان في هذا الوطن، فوجئنا باعلان عن استقالة لرئيس الحكومة. نحن منذ اليوم الاول لسماع هذا الخبر حرصنا مع كل الشرفاء المخلصين على ان نحيد لبنان عن الحساسيات وعن تنفيذ ما كان يخطط له من محاولة لارباك امنه واستقراره وسلمه الداخلية نتيجة الاعلان عن الاستقالة. في الشكل الاستقالة غير قائمة لانها تمت خارج البلاد وبظروف ملتبسة تحتاج الى توضيح، ولانها أيضا تخالف الدستور اللبناني وآلياته في تقديم الاستقالة الى رئيس الجمهورية. هذه الاستقالة اخذت الكثير الكثير من الاخذ والرد، وبقينا على صمتنا، ولكن مع عملنا الدؤوب في السر والعلن من اجل ان نحفظ وحدة الوطن وان نمنع اي ارباك داخلي، ان كان على صعيد الاستقرار والسلم الاهلي او على صعيد الاستقرار الاقتصادي الذي حاول الكثيرون ان يجعلوه ورقة ضغط على هذا الوطن ومواطنيه لكي يصابوا بالخوف والقلق، وبالتالي تنهار مقومات الدولة”.

وقال: “بعد كل هذا، وبعد المواقف التي اتخذها دولة الرئيس نبيه بري باعتباره هذه الاستقالة غير قائمة دستوريا لأنها تمت خارج الحدود، ولان هذه الحكومة هي حكومة كاملة الاوصاف، وجدنا ان بابا للحل قد بدأ يفتح، وهذا الباب لم يفتح باكمله الا بعد جلاء كل الملابسات المحيطة باعلان الاستقالة وبالظروف التي فرضت هذا الاعلان وبالطريقة التي تم بها هذا الاعلان.

نعم، دولة الرئيس الحريري هو رئيس لحكومة لبنان وهو في الايام المقبلة سيذهب الى فرنسا تلبية لدعوة من رئيسها، ويقول انه سيعود الى لبنان، لذلك ان الانتظار الايجابي هو من اول الواجبات في هذا الوطن، بعيدا عمن يحاولون ان يدسوا السم في العسل وان يصوروا الامور على غير ما هي، وبعيدا عمن يعتلون المنابر لكي يوتروا العلاقات بين الاطراف. نحن نقول ان علينا ان ننتظر لكي نبني على الشيء مقتضاه، ولا يمكن ان نعمل بعشوائية او بردات فعل، فالمطلوب ان نحافظ على وحدتنا الوطنية التي أثبتت أنها أقوى الاسلحة، ليس فقط في وجه العدو الصهيوني بل في وجه كل التحديات التي تعصف بالمنطقة والتي يراهن البعض في أضغاث احلامهم على ان تطال لبنان لكي يكتسبوا بعض المغانم او المكاسب التي هي على مقاساتهم الضيقة ورؤياهم التي ترى الوطن على انه حقيبة يمكن ان يستغنوا عنه في لحظة سفر”.

وختم: “ابناء حركة امل وكل الشرفاء في هذا الوطن سيبقون على عهدهم ووعدهم بالحفاظ على هذا الوطن مهما غلت التضحيات، ونحن في الحركة لم نطلب يوما مقابلا لما نقوم به من اجل وطننا. ان ابناءنا وشهداءنا لم يطلبوا يوما منصبا حكوميا ولا وزاريا ولا سياسيا ولا في ادارة، مقابل ان يدافعوا عن وطنهم وان يبذلوا في سبيله المهج. هكذا تعلمنا ان نكون مواطنين وهكذا فهمنا المواطنية الحقة، هكذا نحن وهكذا سنبقى وهكذا سنعلم أبناءنا، أن نكون دائما على اهبة الاستعداد لحماية وطننا، والحماية هنا ليست بالسلاح فقط بل هي حماية بالاخلاق والتربية وبالحفاظ على المجتمع من اجل حمايته من خلل قد يصيبه وقد يعرض الاهتزاز الوطني باكمله”.

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