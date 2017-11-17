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جنبلاط عبر تويتر: اليس من الافضل انتظار نتائج التحقيق وحكم القضاء العسكري بالنسبة لجنى ابو دياب؟
on November 17, 2017
غرد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” وقال: “بالنسبة لجنى ابو دياب، أليس من الافضل ان ننتظر نتائج التحقيق وحكم القضاء العسكري قبل الاسترسال بالاتهام وذلك من اجل الموضوعية؟”.
يشار الى ان القوى الامنية اوقفت امس، الناشطة الحقوقية جنى أبو دياب، بتهمة العمالة لإسرائيل.
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