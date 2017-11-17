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جبري ابرق الى المسؤولين في ايران والعراق معزيا بضحايا الزلزال on November 17, 2017

أبرق الامين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري إلى مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني والرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم، معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب إيران والعراق، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. التعليقات Share this on WhatsApp

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