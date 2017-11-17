تدابير سير لمناسبة العرض العسكري في ذكرى الاستقلال الاربعاء on November 17, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “لمناسبة الإحتفال بعيد الاستقلال سيقام عرض عسكري في جادة شفيق الوزان في 22/11/2017، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع وقوف السيارات إعتبارا من الساعة 21.00 الثلاثاء 21/11/2017 ولغاية الانتهاء في اليوم التالي:

– من المرائب الموجودة ضمن نطاق الوسط التجاري.

– من تمثال المغترب حتى الصيفي بيت الكتائب.

– من تمثال المغترب حتى فندق فينيسيا، مرورا بكافة الشوارع الفرعية ما بين جادتي شارل حلو وشفيق الوزان.

– من برج الغزال حتى برج المر.

– من برج المر حتى فندق فينيسيا.

– من برج الغزال حتى الصيفي بيت الكتائب.

– من برج الغزال – ساحة جبران التويني / شارع سرسق حتى تقاطعه مع طلعة العكاوي، ونزولا في اتجاه شارع ارمينيا / شارع فؤاد بطرس.

– من الفورم دي بيروت الكرنتينا حتى المرفأ.

– من زقاق البلاط، ساحة رياض الصلح، شارع الامير بشير، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان.

– من طريق المطار جادة غانا – الاسد، جسر سليم سلام، جادة الرئيس فؤاد شهاب، برج الغزال، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان.

– من تقاطع برج الغزال حتى تقاطعه مع جسر الحكمة، جادة ألفرد نقاش، أوتيل ديو العدلية، جسر الرئيس الياس الهراوي، شارع عمر بيهم، شارع بشارة الخوري المسلك الغربي.

منع مرور السيارات اعتبارا من الساعة 5.00 من فجر الاربعاء 22/11/2017 على الطرق المحيطة بمكان الاحتفال وتحويل السير وفقا لما يلي:

– من شارع ابن سينا باتجاه نفق فينيسيا الى شارع فخر الدين.

– من التباريس في اتجاه برج الغزال جسر فؤاد شهاب، نفق فرنجية فينيسيا.

– من نزلة الباشورة الاطفائية في اتجاه الباشورة زقاق البلاط.

– من جسر سليم سلام في اتجاه نفق فرنجية فينيسيا.

– من جادة شارل الحلو / فتحة الاطفائية والالتفاف في اتجاه الدخولية.

– من فندق مونرو الآتي من شارع فخر الدين، (نفق فينيسيا) في اتجاه السان جورج.

– من ساحة زقاق البلاط في اتجاه جسر فؤاد شهاب.

– تحت جسر فؤاد شهاب (نزلة فلافل صهيون – في اتجاه برج الغزال).

إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ترجو المواطنين التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن وبعلامات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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