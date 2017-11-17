باسيل من موسكو :الازمة المتعلقة باستقالة الحريري جزء من محاولة لخلق فوضى في المنطقة on November 17, 2017

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الموجود في موسكو من ضمن الجولة التي يقوم بها، وفي حديث الى قناة “روسيا اليوم”، ان “الأزمة المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري هي جزء من محاولة لخلق فوضى في المنطقة”.

وأشار الى “ان رئيس حكومة لبنان اختاره اللبنانيون، إن أخطأ يحاسبه اللبنانيون وإن أحسن يكرمه اللبنانيون” معتبرا “ان استقرار لبنان مقدمة لاستمرار استقرار أوروبا والاخلال في استقرار الامن في لبنان سيكون له نتائج مباشرة على اوروبا”. وقال:”لبنان يملك ما يكفي من قدرة على الرد، إن وضعنا بموجب الدفاع عن النفس ولبنان يعبر مرة جديدة أنه لا يقبل بتدخل أي أحد بشؤون المملكة”.

وقال:”ان لبنان بعد استقالة الحريري قد يكون كما قبله. وهذا الموضوع سيقرره بنفسه عندما يعود إلى بلده في القريب العاجل”.

ولفت الى “ان هناك شخصيات لبنانية متورطة في ما يحدث وهذا ما سيظهره المستقبل، ولدى عودة الحريري من دون قيد سيبنى على الشيء مقتضاه وسنحافظ على التسوية والاستقرار”، وقال:” أنا غير متخوف من حرب في لبنان”.

وأضاف:” لبنان دفع الكثير لإقامة علاقات ديبلوماسية مع سوريا ولن نلغيها. نحن نعرف حدود العلاقة مع سوريا ونحافظ على الحد الادنى من العلاقات لمصلحة لبنان”.

ورأى ردا عى سؤال “ان أزمة النازحين لا تحل من دون الكلام مع الحكومة السورية والموضوع في حاجة إلى الوقت”.

التعليقات