القضاء الاعلى علق على ما ورد في برنامج كلام الناس: تجاوز الحرية لحدودها يستدعي من النيابة العامة التحرك on November 17, 2017

اعلنت امانة السر في مجلس القضاء الاعلى، في بيان ان المجلس “توقف عند التعرض الذي طاول شخص القاضي غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، في حلقة برنامج “كلام الناس” التي عرضت يوم امس”.

اضاف: “ان المجلس إذ يأسف لهذا المستوى في الخطاب تجاه قاض مشهود لها في المناقبية والحرص على الحريات، وإذ يترك لجانبها، وللمرجع المختص، أمر اتخاذ الموقف القانوني المناسب من هذا التعرض، ينوه امام الرأي العام، ويسجل للقاضي عون بأنها راعت، في الاجراءات التي باشرتها، الاصول القانونية، كما يذكر، بأنه اذا كانت حرية ابداء الرأي مكرسة، فإن المكرس ايضا، ان تجاوز هذه الحرية لحدودها وضوابطها، وتوسلها سبيلا للقدح والذم وتعكير الانتظام العام وتناول رموز الوطن، يستدعي من النيابة العامة الاستئنافية، التحرك لاجراء المقتضى بشأنه، وهذا ما قامت به القاضي عون”.

وختم: “يشير المجلس الى انه وعوضا عن التظلم من تلك الاجراءات على نحو يفتقر الى ما يبرره، كان من الاجدى الحرص على عدم تجاوز تلك الحدود والضوابط، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد”.

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