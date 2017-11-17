الحريري استقبلت الامين العام لاتحاد الغرف العربية ووفودا متضامنة on November 17, 2017

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، وزير التموين والتجارة المصري الأسبق خالد حنفي، يرافقه رئيس مجلس ادارة مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي، في حضور رئيس بلدية صيدا محمد السعودي.

وعرض المجتمعون للأوضاع الراهنة على الساحتين العربية والاقليمية، كما كانت مناسبة جرى خلالها التطرق إلى تفاعلات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفود

وكانت الحريري استقبلت رئيس غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح والرئيس السابق للغرفة محمد الزعتري وأحمد بك الصلح.

والتقت الحريري أيضا رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله مع وفد من العائلة في زيارة تضامنية.

ومن الوفود الزائرة ايضا وفد من اهالي موقوفي أحداث عبرا والمحكومي بها، ووفد من أصحاب حملات الحج والعمرة في صيدا.

كما التقت الحريري كلا من المحامي اسكندر حداد ورئيس حلقة التنمية والحوار اميل اسكندر ومختار الهلالية جو صليبا.

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