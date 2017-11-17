الجيش: لعدم إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية القائمة on November 17, 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“طالعنا أحد الصحافيين في برنامج سياسي بثته محطة تلفزيونية محلية بتاريخ 16/11/2017، بكلام مفاده أن نصف الأسلحة التي يتسلمها الجيش يذهب إلى إحدى الجهات الحزبية.

إن قيادة الجيش إذ تعبر عن أسفها الشديد لهذا المستوى المتدني من التضليل والافتراء والفبركة الإعلامية، والاستخفاف بعقول الرأي العام، تؤكد بأن ما ذكر فضلا عن أنه من نسج خيال صاحبه، ولا يمت للحقيقة والموضوعية والمصداقية بأي صلة، إنما يستهدف المس بكرامة الجيش والحط من تضحيات شهدائه، ويقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، في وقت يواصل فيه الجيش مكافحة الإرهاب، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية واستقرار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، والتي تستوجب من الجميع التضامن والتكاتف معه والتحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية، لا توجيه السهام إلى المؤسسة العسكرية التي يعتبرها اللبنانيون على اختلاف مكوناتهم وأطيافهم، ضمانتهم الأكيدة لحماية الوطن من التحديات والأخطار المحدقة به.

تهيب قيادة الجيش بكل من يعنيه الأمر عدم إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية القائمة، وفي شؤون ومصالح خاصة لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد”.

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