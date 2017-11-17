الجيش: إقفال الطرق المؤدية الى جادة شفيق الوزان وسط بيروت في عيد الاستقلال on November 17, 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“لمناسبة عيد الاستقلال وإقامة احتفال مركزي في جادة شفيق الوزان – وسط بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور أركان الدولة، سوف يتم إقفال الطرقات المؤدية إلى الجادة المذكورة، وذلك كما يلي:

” يومي التجربة بتاريخي 18 و19/11/2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:

– من تمثال المغتربين محطة شارل الحلو باتجاه جادة شفيق الوزان.

– شارع جورج الحداد باتجاه النفق المؤدي إلى جادة شارل حلو.

– شارع شفيق الوزان من الجهة الجنوبية – مدخل البيال .

– شارع اللنبي.

– شارع فوش.

– الأوتستراد المستحدث أمام مبنى جريدة النهار.

اما يوم الاحتفال بتاريخ 22/11/2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:

– تقاطع تمثال المغتربين.

– تقاطع شارع غورو مع شارع باستور (أول شارع أرمينيا).

– تقاطع برج الغزال.

– جادة بشارة الخوري.

– نهاية نفق سليم سلام (حديقة جبران).

– جادة الرئيس فرنجية (كنيسة مار الياس).

– المسلك البحري قرب فندق فينيسيا.

– شارع زقاق البلاط.

ودعت القيادة المواطنين إلى التقيد بتوجيهات عناصر القوى العسكرية والأمنية المولجة تنظيم السير حول البقعة المذكورة.

التعليقات