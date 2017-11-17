الجيش: إقفال الطرق المؤدية الى جادة شفيق الوزان وسط بيروت في عيد الاستقلال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“لمناسبة عيد الاستقلال وإقامة احتفال مركزي في جادة شفيق الوزان – وسط بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور أركان الدولة، سوف يتم إقفال الطرقات المؤدية إلى الجادة المذكورة، وذلك كما يلي:
” يومي التجربة بتاريخي 18 و19/11/2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:
– من تمثال المغتربين محطة شارل الحلو باتجاه جادة شفيق الوزان.
– شارع جورج الحداد باتجاه النفق المؤدي إلى جادة شارل حلو.
– شارع شفيق الوزان من الجهة الجنوبية – مدخل البيال .
– شارع اللنبي.
– شارع فوش.
– الأوتستراد المستحدث أمام مبنى جريدة النهار.
اما يوم الاحتفال بتاريخ 22/11/2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:
– تقاطع تمثال المغتربين.
– تقاطع شارع غورو مع شارع باستور (أول شارع أرمينيا).
– تقاطع برج الغزال.
– جادة بشارة الخوري.
– نهاية نفق سليم سلام (حديقة جبران).
– جادة الرئيس فرنجية (كنيسة مار الياس).
– المسلك البحري قرب فندق فينيسيا.
– شارع زقاق البلاط.
ودعت القيادة المواطنين إلى التقيد بتوجيهات عناصر القوى العسكرية والأمنية المولجة تنظيم السير حول البقعة المذكورة.
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