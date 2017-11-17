البزري: الحوار السياسي الجدي يبدأ فور عودة الحريري on November 17, 2017

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري، في بيان، أن “الحوار السياسي الجدي يبدأ فور عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، فحينها يمكن تحويل الأزمة التي نعيشها من مشكلة وطنية الى مشكلة سياسية”، ودعا الى “ضرورة التزام مبادئ السيادة والكرامة الوطنية واستقلالية القرار، كشروط أساسية لأي حوار، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على علاقات لبنان الأخوية والجيدة مع محيطه وأشقائه العرب”.

وقال: “أن ينأى لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة أمر ضروري في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، لكن ذلك يجب أن يكون مقرونا بتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة احتفاظ لبنان بحقه وقدرته في الدفاع عن نفسه وحماية أراضيه من أي عدوان اسرائيلي أو خطر إرهابي خارجي أو داخلي”.

ورأى أن “التضامن الذي أظهرته الشريحة الأوسع من اللبنانيين شكل صمام أمان لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ومنع الارتدادات السلبية اقتصاديا وأمنيا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي نعيشها”.

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