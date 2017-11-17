الاليزيه: ماكرون يستقبل الحريري ظهر غد ويجري معه محادثات ويستضيفه وعائلته الى الغداء on November 17, 2017

أعلن قصر الاليزيه في بيان، أن “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستقبل في الثانية عشرة من ظهر غد السبت، الرئيس سعد الحريري، ويجري معه محادثات عند الثانية عشرة والثلث. على أن تصل عائلة الرئيس الحريري عند الثانية عشرة والنصف الى القصر. ثم يتناول الرئيس الفرنسي الغداء مع الرئيس الحريري وعائلته”.

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