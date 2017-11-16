وهبي: لبنان لا يستطيع أن يكون غطاء للسياسات الايرانية on November 16, 2017

توقع النائب أمين وهبي في حديث الى اذاعة ” صوت لبنان – 93,3″، أن تكون عودة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب الاحد المقبل”، لافتا الى “أنها ستسعى لوضع الامور في نصابها” .

وشرح وهبي أنه “منذ اللحظة الاولى التي اطل فيها الرئيس الحريري واعلن استعداده للعودة بدأت الامور تتجه نحو المعالجة، واصبحت بالتالي العودة تقاس بالايام والساعات”، كما اشار الى “أن رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس ميشال عون للتشاور معه حول شروط التسوية، وكيفية انقاذ لبنان والحفاظ على العلاقات الاخوية مع البلدان العربية”، سائلا “عن مدى استعداد اللبنانيين الالتزام بسياسة النأي بالنفس؟”.

أضاف :” اذا وجد الرئيس الحريري “حزب الله” متعاونا في موضوع النأي بالنفس فالاستقالة لن تكون الهدف بحد ذاتها”، مشددا “على أن لبنان لا يستطيع أن يكون غطاء للسياسات الايرانية ولا يمكن للحريري ان يغطي هكذا سياسات”.

التعليقات