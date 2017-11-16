واشنطن بوست: لبنان ساحة حرب بالوكالة on November 16, 2017

استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في خطوة مفاجئة، أنهت تحالفه مع حركة حزب الله، وهو الأمر الذي يزيد مخاطر نشوب الصراع في لبنان مرة أخرى بعد عقود على حربٍ أهلية مدمرة.

وقالت صحيفة «الواشنطن بوست» الأميركية، إن الحريري أعلن استقالته من السعودية، مشيرا إلى تأثير إيران على الحكومة اللبنانية كسبب لقراره بالتنحي، وهو ما يضع لبنان على خط الجبهة من جديد في صراع متصاعد على السلطة بين طهران والرياض.

وقال الحريري في خطاب بثه تليفزيون «المستقبل» من الرياض، إن حزب الله «صنع دولة داخل الدولة» في لبنان، متهما إيران بزرع «الفتنة والدمار في أي مكان تستقر فيه».

وأضاف الحريري: «أريد أن أقول لإيران وأتباعها أنهم يخسرون بتدخلاتهم في شؤون الدول العربية»، لكن صحيفة الواشنطن بوست اعتبرت الخطوة تمثل بداية جهد أوسع تدعمه السعودية لمواجهة إيران في لبنان، أي حرب بالوكالة بين الرياض وطهران في قلب بيروت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقالة تنهي التحالف الهش الذي كان يدعم الحكومة اللبنانية مع الحريري، وهو مسلم سني حليف قديم للسعودية ضد حزب الله الشيعي المدعوم من إيران. وساعد هذا الترتيب لبنان على الابتعاد عن العنف الذي تشارك فيه مليشيا حزب الله بسوريا.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل التي هددت في الأشهر الأخيرة بشن حرب على حزب الله في لبنان، رحبت بقرار الحريري وبأنه «دعوة للاستيقاظ من المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات ضد العدوان الإيراني».

وفي إشارة أخرى إلى التوترات الإقليمية المتفاقمة، أطلقت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن صاروخا باتجاه الرياض بعد وقت قصير من الإعلان في هجوم نادر على العاصمة السعودية. وأعلنت السلطات السعودية أن الصاروخ تم اعتراضه، ولكن أجزاء منه سقطت بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

ولم تعلق الولايات المتحدة على موقفها الأشد حزما تجاه إيران في المنطقة، ولم يتضح بعد ما اذا كانت إدارة ترامب متورطة في ما يبدو بمبادرة سعودية لمواجهة إيران في لبنان.

واتهم مستشار لوزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإيرانية «فارس»، مباشرة الرئيس الأميركي ترامب بتنسيق استقالة الحريري مع السعودية. وقال حسين شيخ مسلم إن «الاستقالة خطط لها الأميركيون للتعويض عن خسائرهم بعد أن هزم تنظيم داعش في المنطقة».

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسيمي بأن الحريري «مصدر للشفقة والتسامح.. فقد أعلن استقالته في دولة أجنبية، وعارض مزاعم الحريري ضد إيران، معتبراً أن اتهامات الحريري غير حقيقية ولا أساس لها.. وان الاستقالة تهدف إلى خلق توترات في لبنان والمنطقة».

ورأت الواشنطن بوست أن الحوداث المتعاقبة في لبنان سيأخذ معظم البلاد، بما في ذلك حزب الله، إلى كارثة ربما كبيرة على غرار الحرب الأهلية بالسبعينيات، بعدما أصبحت بيروت مكانا للمفاجأة واللااستقرار في المنطقة طوال فترة الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وقال ثامر السبهان وزير شؤون الخليج في وقت لاحق في مقابلة تليفزيونية ان حراس الحريري تلقوا «معلومات مؤكدة» بمؤامرة لقتله، لكن هذا الادعاء لا يمكن تأكيده بشكل مستقل.

وتبع اغتيال والد الحريري، الذي اتهمت تحقيقات الأمم المتحدة عناصر حزب الله، بمسؤولية اغتياله، وهو ما أوجد التوتر في لبنان بين حزب الله والحلفاء المدعومين من الولايات المتحدة في الطائفتين السنية والمسيحية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون وهو حليف لحزب الله في بيان مقتضب إن الحريري أبلغه بالقرار الذي ستتم مناقشته عندما يعود رئيس الوزراء السابق إلى لبنان.

وختمت الواشنطن بوست بأنه ليس من الواضح من سيخلف الحريري، ولكن في ظل الدستور اللبناني، يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا.

وكان الحريري قد شغل منصب رئيس الوزراء في نوفمبر 2009، لكنه خسر المنصب في مطلع عام 2011 عندما استقال أعضاء حزب الله في حكومته.

ومنذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011، برز حزب الله كإحدى أقوى القوى العسكرية والسياسية في ترسانة إيران في سعيها لزيادة نفوذها في المنطقة. وقد وضع حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وأرسل الآلاف من أعضائه إلى سوريا للقتال نيابة عن الرئيس السوري بشار الأسد، وساهم بعدد أقل من المقاتلين في القتال إلى جانب الحلفاء في العراق واليمن.

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