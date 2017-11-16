ندوة عن مخاطر مرض السكري وسبل الوقاية وأنواع العلاج في LCU on November 16, 2017

أقامت كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية LCU، ندوة توعية حول “مخاطر مرض السكري وسبل الوقاية وأنواع العلاج منه”، بالتعاون مع التجمع الوطني للسكري في لبنان DiaLeb. أتت هذه المبادرة من طلاب إختصاص التغذية وتنظيم الوجبات لمناسبة اليوم العالمي للسكري في 14 تشرين الثاني وتضامنا مع الحملة الوطنية لمكافحة مرض السكري لسنة 2017 التي انطلقت بعنوان “بإيدك بتسيطر ع السكري” بالإضافة الى ترجمة عملية لبروتوكول التعاون الموقع بين LCU وDiaLeb.

بداية قدمت رئيسة الجمعية جاكي معلوف عرضا حول أهداف الجمعية وأنشطتها التي تتمحور حول التوعية والوقاية للسيطرة على السكري أي تخفيض نسبة مخاطر الإصابة به من جهة وتحسين نوعية حياة المصابين به من جهة ثانية.

ثم عرضت إختصاصية أمراض الغدد والسكري الدكتورة غادة بلان دراسة طبية حول “المرض وأفضل العلاجات المبتكرة لمواجهته والحد من مضاعفاته”، الى جانب أسلوب الحياة الصحي والنمط الغذائي المعتدل والتمارين الرياضية، ما يضع هذا المرض الصامت تحت السيطرة.

واختتم اللقاء بفحص السكري المجاني للحضور

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