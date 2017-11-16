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مدرسة سابيس الدولية في أدما احتفلت بالاستقلال برعاية قائد الجيش on November 16, 2017

احتفلت مدرسة “سابيس الدولية – أدما” بالذكرى ال74 للاستقلال، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعقيد الركن إيلي فيكاني، وبمشاركة أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والتلامذة. وبعد أن أدى تلامذة الصفوف الابتدائية والمتوسطة المشية العسكرية على أنغام موسيقى الجيش، رفعوا العلم اللبناني المطبوع بأيديهم يرافقهم نشيد العلم. ثم أنشدوا النشيد الوطني ترافقهم الفرقة العسكري. وتحدث مدير المدرسة بيار رحال فشدد على “الأهمية التي توليها مدرسة سابيس – أدما لتنمية الحس الوطني في نفوس المتعلمين”. التعليقات Share this on WhatsApp

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