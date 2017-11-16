بالفيديو.. مارسيل غانم مطلوب للتحقيق! ورد ناري من كلام الناس on November 16, 2017



بالفيديو.. مارسيل غانم مطلوب للتحقيق! ورد ناري “حلقة كلام الناس

مرسال غانم في بداية الحلقة: هل تحرّك وزير العدل في ملف المنطقة الحرّة الذي كنت أنت بطله وكازينو لبنان والملف الأكبر : أحداث عرسال … أين التحقيقات في الابراء المستحيل ؟

لماذا لم يتم الادعاء على من شكك بمواقف الرئيس عندما عارضوا موقف رئيس الجمهورية حول “حجز” سعد الحريري ؟

اليكم ما كل قاله مرسال غاتم في حلقة كلام الناس بالفيديو:

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مارسيل غانم، محامٍ ومقدّم برامج وإعلامي لبناني، ذاع صيته ببرنامجه السياسي كلام الناس على قناة أل بي سي وما زال حتى اليوم.

هو أستاذ في كلية الإعلام بجامعة القديس يوسف، وشقيق جورج غانم مدير الأخبار والبرامج السياسية في ال بي سي سابقا.

أثناء دراسته للحقوق في الجامعة اللبنانية، خضع وهو على مقاعد الدراسة لاختبار صوتي وإنشائي أجرته إذاعة لبنان الحر، فبدأ عمله مذيعا لنشرات الأخبار، ثم تسلم مهام تحريرية وانتقل بعدها إلى مديرية الأخبار عقب سنوات معدودة. هذه التجربة قادته إلى التلفزيون عام 1991، فظهر في برنامج (كلام مسؤول).

أول برنامج تلفزيوني لمارسيل غانم كان مشتركا بين إذاعة لبنان الحر والـ(المؤسسة اللبنانية للإرسال) وقد قدمه بالتعاون مع مي شدياق وكان اسمه (كلام مسؤول).

في عام 1995 ظهر في برنامج (كلام الناس) عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، حيث لا يزال يقدمه مساء كل خميس.

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