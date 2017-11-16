لودريان من الرياض: الحريري قبل الدعوة للذهاب الى فرنسا

الخميس 16 تشرين الثاني 2017 الساعة 10:54 سياسة
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وطنية – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان -إيف لودريان في الرياض اليوم ان “رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المتواجد في المملكة السعودية قبل دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للذهاب الى فرنسا مع أسرته”.
وأكد لودريان لصحافيين اثنين بينهما مراسلة “وكالة فرانس برس” ان “ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أبلغ بموافقة الحريري على الذهاب الى فرنسا، من دون ان يحدد موعدا لهذه الزيارة”.
وعن موعد الزيارة، اكتفى لودريان بالقول :”ان برنامج عمل الحريري يعود اليه وحده”.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الفرنسي الحريري اليوم في الرياض.
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