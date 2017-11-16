الرئيسية » لبنان, مميز » لجنة الادارة تتابع الاثنين درس تعديل مرسوم انشاء التفتيش المركزي

لجنة الادارة تتابع الاثنين درس تعديل مرسوم انشاء التفتيش المركزي on November 16, 2017

تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة عند العاشرة من قبل ظهر الاثنين في 20 الحالي، برئاسة النائب روبير غانم، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). التعليقات Share this on WhatsApp

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net