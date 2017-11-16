قولنا والعمل: مواقف عون وطنية بامتياز on November 16, 2017

ثمن رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في بيان، مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واصفا اياها ب”الوطنية بإمتياز” وتمثل كل لبناني حر وشريف والتي تنم عن حرص كبير من فخامته على أمن وأمان إستقرار لبنان ووحدته الوطنية والإسلامية”.

وطالب جميع القيادات السياسية والدينية “أن تحذوا حذو رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية المميزة والعظيمة كما ونحيي أيضا رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري على مواقفه أيضا الوطنية التي تنم على حرص كبير منه على أمن وأمان إستقرار لبنان ووحدته الوطنية والإسلامية”.

وثمن القطان عاليا “ما تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان وطبعا مؤخرا ما قامت به إستخبارات الجيش اللبناني من توقيف مصطفى الحجيري الملقب ب(أبو طقية) المجرم والإرهابي والذي يستحق إنزال أقصى العقوبات في حقه وحق كل من أجرم وتعامل في لبنان مع المجموعات التكفيرية المجرمة”.

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