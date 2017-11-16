فيصل كرامي التقى الخطيب والسفير الأوسترالي: نأمل أن تحمل الأيام المقبلة البشرى السارة بعودة الحريري on November 16, 2017

استقبل رئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وزير البيئة طارق الخطيب، موفدا من رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، يرافقه منسق التيار في الشمال داني سابا ورجل الاعمال احسان اليافي واعضاء لجنة المتابعة في التيار.

وعرض المجتمعون الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتداعيات استقالة الرئيس سعد الحريري. وأكد الوفد “الثوابت الوطنية التي تجمع قيادة التيار مع الوزير كرامي”.

كرامي

بعد اللقاء، قال كرامي: “رحبنا بمعالي الوزير الخطيب ممثلا معالي الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر والوفد المرافق، وكلهم أخوة وأهل بلد، الاكيد ان الاجتماع كان منتجا ومثمرا، واتفقنا على رؤية موحدة لمواجهة المرحلة، واثنينا على مواقف فخامة رئيس الجمهورية، الحكيمة والموزونة التي جنبت البلد لبنان الكثير من المخاطر التي كانت مخططة لبلدنا. وأنا أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة بأقل الاضرار، وان شاء الله الايام المقبلة تحمل لنا البشرى السارة بعودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، ومن هناك يبدأ البحث الجدي في كل المخارج وكل الاحتمالات. واقول دائما، رب ضارة نافعة. فهذه الازمة التي حصلت اثبتت ان الشعب اللبناني واحد موحد خلف قيادته الحكيمة وخلف هذه السياسة الموزونة، واستطعنا من خلال هذه السياسة تجنيب لبنان الخضات الامنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك نقول الحمد لله، “قطوع ومر”، وان شاء الله الايام المقبلة تكون افضل”.

من جهته، شكر الخطيب لكرامي حسن الاستقبال والضيافة، وقال: “تشرفت بزيارة معالي الوزير فيصل افندي كرامي برفقة رفاقي في التيار الوطني الحر، ونقلنا الى معاليه تحيات رئيس التيار الوزير جبران باسيل، وتداولنا الامور السياسية المستجدة على الساحة اللبنانية. وكما تفضل معالي الوزير كرامي كانت الآراء متفقة حول الكثير من الثوابت الوطنية التي اساسا نحن والوزير كرامي نسير عليها منذ القدم، ومع معاليه نكمل ولا نبدأ من جديد، وابرز الامور التي كان عليها اجماع، فائدة وجود الرئيس القوي الذي انقذ لبنان كما تفضل معاليه، بحكمته وجرأته وبروح المسؤولية العالية التي قارب بها ما هو مستجد على الساحة اللبنانية، وقد استطاع فخامة الرئيس مع مواقف سائر القيادات والقوى السياسية في لبنان إبعاد كرة النار التي اريد لها ان تلعب بساحة للبنان الداخلية. وكان الرأي متفقا مع الوزير كرامي على تعزيز الساحة الوطنية وشد اواصر التلاقي بين الشعب اللبناني والابتعاد عن كل ما يسبب الخلاف، والاقتراب أكثر للمواقف التي توحد وتعزز الوحدة الوطنية”.

السفير الاوسترالي

وكان كرامي استقبل سفير اوستراليا غلين مايلز ووفدا من أركان السفارة.

وتناول البحث العلاقات الثنائية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، “والدور الايجابي للجالية الطرابلسية والشمالية في اوستراليا”.

“الجماعة”

والتقى كرامي وفدا من قيادة “الجماعة الاسلامية” في لبنان ضم المسؤول السياسي في الشمال ايهاب نافع، مسؤول الطلاب زاهر مطرجي، المسؤول الاعلامي صهيب جوهر وعضو اللجنة السياسية رهيف صوراني.

وعرض المجتمعون الاوضاع السياسية في طرابلس ولبنان في ضوء استقالة الحريري من الرياض.

بعد اللقاء قال نافع: “ان الجماعة الاسلامية في لبنان، بعد غياب دولة الرئيس سعد الحريري في هذه الفترة، قامت بجولة على كل الفاعليات والقيادات السياسية في لبنان، بدءا من فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والقيادات والوزراء والنواب، وكان من الطبيعي ان نزور معالي الوزير فيصل كرامي الذي ينتمي الى عائلة من بيوتات طرابلس العريقة، احببنا ان نتناقش واياه حول السبل الفاعلة لحفظ لبنان من أي تداعيات او انفجار، لاسمح الله، يسيء الى لبنان، والى حفظ مدينتنا طرابلس من اي تداعيات لغياب الرئيس الحريري، وكانت الزيارة موفقة ونأمل أن نتعاون لمصلحة مدينتنا”.

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