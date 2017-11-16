هذا ما سيحصل عند عودة الحريري.. مصدر اوروبي: هل القضية سعودية داخلية؟ on November 16, 2017

سيدر نيوز – نيويورك

في وقت تأكد فيه أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، سيغادر السعودية في غضون الـ48 ساعة القادمة، متوجهًا إلى فرنسا، ومن ثم إلى بيروت، لتقديم استقالته رسميًا، أفاد مصدر دييلوماسي اوروبي لل”سيدر نيوز” ان الجانب الفرنسي ركز في محادثاته مع الطرف السعودي على سبب الأزمة الحاصلة، وعن السبب المباشر لاستقالة الحريري في وقت ان الوجود الايراني في اليمن وتدخل حزب الله في سوريا حصل قبل تسلم الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية.

المصدر الاوروبي يضيف، ان التسوية التي حصلت كانت بين الحريري وعون وان الشق المتعلق بحزب الله يقتصر على موافقة الحزب على الحريري رئيسا للحكومة، كذلك وضع خلافات موضوع تدخل حزب الله خارج لبنان، جانبا.

عدم وجود حجة مباشرة لما حصل جعل المصدر الاوروبي يضع إحتمال أن تكون القضية سعودية داخلية، مما يعزز هذه الفكرة تركيز وزير الخارجية السعودي في المؤتمر الصحفي اليوم مع نظيره الفرنسي، على أن الحريري هو مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني.

المصدر يعيدنا الى ويكيليكس والكلام الذي صدر عن الحريري بحق الأمير محمد بن نايف، ويتساءل المصدر، هل ان ما حصل اليوم مشابه لما حصل بالامس؟ بسيناريو ابطاله من المتململين في حاشية ولي العهد الجديد؟

يبقى حسب المصدر أنه ليس أمام الحريري عند عودته الى لبنان، الا ان يرفع سقفه مطالبا بانسحاب حزب الله الى الداخل اللبناني، وهذا بالطبع لن يلقى انصياعا من رئيس الجمهورية ولا من حزب الله، مما يبقى لبنان في ازمة، بعد قبول الاستقالة، على رأسها الصعوبة في تشكيل حكومة بالوقت الراهن وفي هذه الظروف، بالوقت الضائع سيبقى لبنان في دوامة بإنتظار عوامل خارجية تعيد الحياة الى شرايين السياسة في بلاد الأرز.

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