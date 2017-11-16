سكاف لرئيس الجمهورية: الوطن محظوظ كونك على رأس قيادته on November 16, 2017

صدر عن “الكتلة الشعبية”، البيان الاتي:

“ضمن لقاءات التشاور السياسية المرتبطة بوضع رئيس الحكومة سعد الحريري بعد استقالته من الرياض، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف واكد امامها خلال اللقاء ان الرئيس الحريري سيصل يوم السبت الى باريس مع عائلته ليرتاح في فرنسا أياما قليلة معدودة قبل ان يعود الى بيروت وعندها يقرر في مسألة الاستقالة.

واثنت سكاف على الدور الوطني الممتاز الذي لعبته الرئاسة من موقع حرصها على سيادة قرار البلد والحفاظ على ابنائه افرادا ورؤساء ومؤسسات. وقالت امام الرئيس عون ان الوطن محظوظ لكونك على رأس قيادته في مرحلة و سنوات ضاغطة.

كما اثنت على حركة وزير الخارجية جبران باسيل باتجاه عواصم اوروبية لشرح وجهة نظر لبنان والاستحصال على دعم دولي أسس لوضع نهاية للازمة. وقد شدد الرئيس عون خلال اللقاء ان كل هذه الازمات لن تثنينا عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر مهما بلغت التحديات”.

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