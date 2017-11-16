حفل فني وطني في الشمال لفرقة عشاق الأقصى on November 16, 2017

أحيت “فرقة عشاق الأقصى” حفلا فنيا وطنيا بعنوان “ياسر الثورة”، في الرابطة الثقافية، بدعوة من المكتب الحركي الكشفي في منطقة الشمال، في حضور أمين سر حركة “فتح” في الشمال أبو جهاد فياض، نائب رئيس “جمعية الكشافة الفلسطينية” في الشتات أمين سر المكتب الحركي الكشفي في لبنان خالد عوض، رئيس “اتحاد الفنانين الفلسطينيين” في لبنان محمد الشولي، رئيس الرابطة رامز الفري، ممثل جمعية الوفاق الثقافية خالد الحجة، أعضاء قيادة حركة “فتح” في منطقة الشمال وأمناء سر شعبها التنظيمية، قادة كشفيين، هيئات وروابط وفاعليات، وجماهير فلسطينية ولبنانية.

بداية تقديم من القائد الكشفي علي مقدادي، ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء ثم النشيدان اللبناني والفلسطيني.

عوض

وألقى عوض كلمة الحفل فقال: “نفتقدك اليوم ونحن أحوج ما نكون فيه إلى حكمتك وقوة عزيمتك وإرادتك، نفتقدك اليوم والعالم ينهش بعضه بعضا والنار تلتهم محيطنا، فأين آنت اليوم لتحمي أبناءك بكوفيتك السمراء وتردع عنهم المتخاذلين المتآمرين على القضية؟”.

وأكد أن “العجلة تسير إلى الأمام في خطى ثابتة لتوحيد البيت الكشفي الفلسطيني في إطاره الوطني الجامع وضمن المنظومة الموحدة التي يقودها أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس “جمعية الكشافة الفلسطينية” اللواء جبريل الرجوب، وبمتابعة مباشرة من أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، وبمباركة ودعم من سفير دولة فلسطين أشرف دبور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” في الساحة فتحي أبو العردات، وأمين سر حركة “فتح” – إقليم لبنان حسين فياض”.

وختم: “لقد اقتربنا من عقد مؤتمرنا الوطني العام، وسيكون شاملا، ويضم كلَّ ساحات العمل الكشفي في الداخل والشتات، وستكون هناك لجنة تنفيذية جديدة تقود العمل الكشفي الجامع، ولن نترك أي مجموعة أو جهة كشفية خارج القبة الكشفية الموحَّدة”.

ثم القى الكشاف محمد رنو من مجموعة “رفح” قصيدة شعرية وأدَّت فرقة عشاق الأقصى أجمل أغانيها للختيار وفلسطين والقدس والأقصى والتراث والفلكلور الفلسطيني.

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