تجمع العلماء: الحريري حر في قراره بعد عودته الى لبنان on November 16, 2017

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في بيان بعد اجتماع هيئته الإدارية “ضرورة عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان من دون بقاء أي نقطة ضغط عليه، سواء عبر عائلته أو تجارته، وبعد قدومه إلى لبنان هو حر في القرار الذي سيتخذه بعد التشاور مع جميع الأطراف اللبنانيين”.

وحذر من “أي اتفاق غير معلن بين فرنسا والسعودية تتعهد فيه فرنسا بتوفير منفى اختياري للرئيس سعد الحريري”، داعيا إياه الى “البقاء في لبنان وممارسة قيادته لجزء مهم من الساحة اللبنانية حتى لو كان الموقف الذي سيتخذه مخالفا لموقفنا، فهذا معنى الديموقراطية التي لا تفهمها الأنظمة الملكية الديكتاتورية”.

كذلك حذر من “إدخال سلاح المقاومة بأي صفقات تعقد لمصلحة رجوع الرئيس الحريري إلى لبنان”، معتبرا أن “سلاح المقاومة هو السبيل الوحيد لحماية لبنان ضمن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وان اختلال ركن المقاومة سيسهل للكيان الصهيوني تحقيق أطماعه في لبنان سواء في أرضه أو مياهه أو نفطه”.

واستنكر “الصمت الدولي على عملية تهريب مسلحي داعش في البوكمال بمساعدة الولايات المتحدة، وما نخشاه هو أن تذهب هذه القوات في اتجاه مصر عبر ليبيا”.

التعليقات