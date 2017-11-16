المؤسسة المارونية للانتشار: نأمل أن تكرس زيارة الراعي للسعودية بيروت عاصمة دائمة لحوار الحضارات والأديان on November 16, 2017

أثنت “المؤسسة المارونية للانتشار” في بيان على “الزيارة التاريخية غير المسبوقة” التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية.

واعتبر أن “البطريركية المارونية أظهرت مرة جديدة القدرة على التواصل مع الجميع والسعي إلى تعميم تجربة العيش المشترك اللبناني التي ترى فيها الحل الأنسب لكل أزمات دول المنطقة”.

وأملت “أن ترسخ هذه الزيارة رسالة المحبة والسلام والاعتدال وتساهم في تفعيل الحوار وتثميره والانفتاح بين الحضارتين المسيحية والإسلامية”. وتمنت المؤسسة “أن تكرس الزيارة بيروت عاصمة دائمة لحوار الحضارات والأديان”.

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