السفير الاسترالي في لبنان ناقش مع كرم التطورات الجارية on November 16, 2017

زار سفير استراليا في لبنان غلين مايلز عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب الدكتور فادي كرم في مكتبه في كفرضارون – الكورة، وجرى البحث في مشاريع انمائية تدعمها السفارة الأسترالية في الكورة وسبل التعاون في المستقبل.

كذلك تم البحث في الزيارة التي قام بها رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع والنائب كرم ولقائهما الجالية اللبنانية، وما لهذة الزيارة من ايجابيات واصداء.

وتم التطرق الى الوضع العام في لبنان وسبل تخفيف الأزمة الموجودة حاليا، بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

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