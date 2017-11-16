الرياشي في حفل عشاء تكريمي لمراسلي الأخبار: ستكون لكم نقابة تضمن حقوقكم وكل متطلباتكم on November 16, 2017

أقامت شركة “جارودي ميديا غروب” حفل عشاء تكريميا لمراسلي الأخبار تحت شعار “أنتم الحدث من قلب الحدث” في مطعم عنبر جونية، برعاية وزير الإعلام ملحم الرياشي، وحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان، سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان، سفير تونس محمد كريم بودالي، عضو كتلة المستقبل النيابية النائب أحمد فتفت، العميد المتقاعد شامل روكز، وحشد من الشخصيات الإعلامية ومراسلي الأخبار في المؤسسات الإعلامية اللبنانية.

إستهل الحفل الذي قدمته الإعلامية أسماء وهبة بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء الإعلاميين، بعدها دقيقة تضامنية مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

الرياشي

ثم ألقى الرياشي كلمة رحب في مستهلها بالإعلاميين ومراسلي الأخبار الميدانيين “خصوصا مراسلي المحطات اللبنانية التلفزيونية والإذاعية والمكتوبة والإلكترونية”.

وقال: “تكريم المراسلين اللبنانيين هو قليل عليهم لإنه بالإجمال لا يفيهم حقهم لإنهم جمعوا بكل الأوقات واللحظات الخبرة والإختبار الحقيقي للميدان وفن نقل الخبر، وأهم من كل ذلك، جمعوا الأخلاق الإعلامية التي نشتاق إليها وتفتقدها في أماكن كثيرة في العالم اليوم”.

أضاف: “المراسلون هم سمة من سمات الصحافة الناجحة في لبنان في عالم الحرية الواسع والطلق في هذا البلد. مهما تكلمنا عن المراسلين والإعلاميين والمذيعين وعن المهنة الإعلامية التي هي مهنة رسولية بامتياز نكون مقصرين لأن لهم حقوق كبيرة وهي تقريبا مهدورة أو حتى معدومة.

ولفت ألى أنه أستطاع أن ينجز “في زمن قصير في وزارة الإعلام نقلة نوعية لنقابة المحررين لكي تصبح نقابة لكل الإعلاميين في أي وسيلة إعلامية يعملون بها، نقابة تضمن حقوقهم في التعاقد والتقاعد والتعاضد الصحي والمهني”.

وقال: “هذه الحقوق ضمنت ومجلس الوزراء أقر نقابة المحررين بطبعتها الحديثة وهي موجودة على طاولة رئيس الحكومة سعد الحريري، وفور عودته إلى لبنان ستكون أول ورقة سيوقعها بإذن الله. ستكون لكم نقابة تضمن حقوقكم وكل متطلباتكم وفي الوقت نفسه يجب أن تؤمنوا واجباتكم تجاه هذه النقابة”.

وختم شاكرا شركة “جارودي ميديا غروب” وكل المهتمين بمراسلي الأخبار، متوجها إليهم بالقول: “أهمية نقلكم للخبر وللحقيقة والموضوعية هو بحد ذاته القيمة الأساسية التي يعوزها كل إنسان في أي زمان ومكان. الإنسان هو قضيتنا وأنتم جزء أساسي من رسالة الإعلام فأهلا بكم وليحيا لبنان”.

فحام

أما سفير الإعلام العربي مدير شركة جارودي ميديا غروب الصحافي زكريا فحام فأكد في كلمته أن “الوزير رياشي هو الشخص المناسب في المكان المناسب”. وقال: “مراسلو الأخبار يضحون من أجل عائلاتهم ووطنهم وإعلاء رسالة الإعلام الحقيقية. الرصاصة عندما تريد أن تقتل مراسل الأخبار لا تسأله عن عمره وطائفته وإلى أي حزب أو قناة تلفزيونية ينتمي. تقتله ويصبح شهيد الإعلام ويجب أن نكرمه في حياته ونقول له شكرا”.

ثم قدم فحام درعا تكريمية عبارة عن أرزة لبنانية باسم رئيس الحكومة سعد الحريري للوزير رياشي الذي أكد أنها “عزيزة” على قلبه. بعدها تم تقديم دروع تكريمية لعدد من مراسلي ألأخبار في مؤسسات إعلامية لبنانية.

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