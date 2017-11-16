الجراح لفضل الله: هل تعتقدون أنكم أكثر حرصا من غيركم على المال العام؟ on November 16, 2017

رد مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح على رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، في بيان، جاء فيه:

“أعتقد أن معرفتنا بأصول العمل البرلماني وعمل اللجان يفوق بكثير غيرنا من الزملاء، لكن هل بات التشهير والافتراء وتحوير الحقائق من اصول العمل البرلماني؟

هل اصبح هناك فرع جديد للمجلس النيابي في حارة حريك يحتوي على غرف للتحقيق على طريقة المخابرات يستدعى اليه رجال الاعمال والمديرين العامين ويوضعون في غرف منفصلة وتحور أحاديثهم؟

هل أصبحت لجنة الاتصالات منصة للافتراء والهجوم على وزير الاتصالات؟

هل تعتقدون أنكم أكثر حرصا من غيركم على المال العام؟

للعلم حضرة الزميل، فإن المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء لا يلغى الا بمرسوم آخر، فهل صدر مرسوم ألغى المرسوم 4328 الصادر في 25/10/2000؟

وبالمناسبة، فبين سنة 2000 و2017 سبعة عشرة سنة وليس 21 سنة.

لهذا لا استغرب أنكم لم تميزوا بين 20% من المبيعات و20% من الارباح”.

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