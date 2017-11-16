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ارجاء ندوة الهيئة الإدارية لمؤسسة فؤاد شهاب إلى موعد يحدد لاحقا

on November 16, 2017

أعلنت الهيئة الإدارية ل”مؤسسة فؤاد شهاب” في بيان، “تأجيل الندوة التي كانت مقررة في 23 الحالي في بيت المحامي بقصر العدل، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، نظرا للأوضاع العامة المستجدة في لبنان، على أن يحدد موعد آخر في ما بعد”.

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