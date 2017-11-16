احتفال تخريج دورة مغوار بحر في في ثكنة ميلاد النداف عمشيت on November 16, 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج مغاوير البحر في ثكنة ميلاد النداف – عمشيت، احتفال تخريج دورة مغوار بحر ودورات مختلفة في مجال الغطس وتقنياته، حضره قائد الفوج العقيد الركن محمد المصطفى ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، وعدد من الضباط والمدعوين وذوي المتخرجين.

وبعد وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الفوج وأداء القسم من المتخرجين وتسليمهم الشهادات، ألقى العقيد الركن المصطفى كلمة شدد فيها على أهمية هذه الدورات في تعزيز القدرات القتالية للعسكريين، ومما قاله: “في تخرجكم اليوم، دليل آخر على قوة جيشكم الذي يستمر بكل عزم وإصرار في أداء واجبه الوطني، دفاعا عن لبنان وحفاظا على مسيرة سلمه الأهلي، في مواجهة العدو الاسرائيلي والخلايا الإرهابية، والخارجين على القانون والنظام، ومرتكبي الجرائم المنظمة على أنواعها”.

وتوجه إليهم بالقول: “تدخلون اليوم من الباب الواسع الى ميدان الشرف والتضحية والوفاء، ميدان لم يخش دخوله قبلكم مغاوير بحر شجعان، ولن يتردد في ذلك أيضا، رجال مثلكم، يؤمنون بلبنان وطنا حرا سيدا مستقلا”.

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