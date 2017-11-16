أسرار الصحف اللبنانية الصادرة غي بيروت صباح الخميس 16 تشرين الثاني 2017 on November 16, 2017

النهار

يؤكد وزير بارز أن لا حكومة قبل الانتخابات النيابية المقبلة وتصريف الأعمال هو الحل الأفضل لهذه المرحلة.

امتنع أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق التعويضات لمعلمي القطاع الخاص عن التوقيع مما عطّل المضي بدفع الحقوق للمتقاعدين.

سقط في الامتحان معظم خبراء حركات الجسد الذين أطلوا عبر الشاشات بعدما دخلوا في تحليل مضامين الكلام متجاوزين الدور المعطى لهم.

قال مرجع لزواره إن لا مشكلة في ثنائية الجنسية بدليل أن سيراليون لم تطلب منه موقفا أو خدمة.

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المستقبل

قيل إنّ مراقبين للوضع السوري يتوقّعون تطوّرات ميدانية في جنوب وغرب سوريا تسابق المفاوضات السياسية الجارية تمهيداً لإرساء الخطوط العريضة للحلّ السياسي العتيد.

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الجمهورية

عُلم أنّ التدابير الداخلية التي يتخذها أحد الأحزاب تأتي في سياق التحضير لانتقال السلطة في رئاسة الحزب.

نصَح قطب سياسي بأن يكون خطاب أركان الدولة كلّهم والقوى السياسية في هذه المرحلة تحت سقف الحفاظ على علاقات لبنان الخارجية، وخصوصاً مع العرب.

عمّمم حزبٌ بارز على مناصريه عدم مقاربة قضية حساسة لا سلباً ولا إيجاباً، في انتظار بروز معطيات توضح الغموض الذي يكتنفها.

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اللواء

بذلت محاولات من حليفين صديقين لمسؤول كبير لاستدراك الموقف الذي آلت اليه الامور من دون جدوى.

تحدد اطراف خارجية مواعيد لاحداث امنية تفصل بينها اسابيع لا تتجاوز اصابع اليد.

تتخذ قيادة حزب يميني اجراءات غير عادية في ضوء تصاعد الازمة الداخلية.

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الشرق

حذرت جهات وزارية وسياسية ونيابية عديدة من ان يصل لبنان الى شلل داخلي على المستوى الحكومي يعكس تداعيات سلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان.

لفت مصدر سياسي بارز الى حجم الارتدادات الدولية لغياب رئيس الحكومة سعد الحريري عن لبنان، ما يعزز القناعة بأن الرجل موقوف وقادر وجدير على المشاركة في قيادة لبنان حاضرا ومستقبلا.

نبهت مصادر نيابية عديدة من خطورة غياب لبنان عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاحد المقبل، او حضوره من دون ان تتضح الامور حول العديد من المسائل ومن ابرزها غياب رئيس الحكومة.

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البناء

قالت مصادر أوروبية إنّ خشبة الخلاص التي قدّمها الرئيس الفرنسي لولي العهد السعودي من فضيحة احتجاز الحريري باستضافته لأيام في باريس إلى حين تبلور صورة المواقف وإيجاد مخرج متكامل يتصل بمستقبل الحريري ومستقبل العلاقات السعودية اللبنانية بتعاون فريق أمني قانوني دبلوماسي فرنسي سعودي سيجنّب السعودية مواجهة مجلس الأمن كعصابة قرصنة، لكنه سيحرج فرنسا إذا طال غياب الحريري عن بيروت، ولا بدّ أنّ الرئيس الفرنسي تنبه لذلك ووضع له سقفا زمنيا مسبقا.…

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