‏بهاء الحريري: أدعم قرار سعد

بهاء الحريري يخرج عن صمته ويكشف موقفه من استقالة شقيقه

خرج بهاء الحريري، شقيق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن صمته، بشأن الاستقالة، وكشف عن موقفه من استقالة شقيقه، قائلا إنه يدعم قرار أخيه.

وانتقد بهاء الحريري، في بيانه العام الأول، إيران وحزب الله بالسعي إلى “السيطرة على لبنان”، معربا عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على “عقود من الدعم” للمؤسسات الوطنية في لبنان، وذلك وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.وأفادت “أسوشيتد برس”، أنه تم إرسال بيان من مكتب بهاء الحريرى إليها، صباح اليوم الأربعاء، 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدة أن بهاء الحريري رفض التعليق خلال في مكالمة هاتفية مع “AP”.

وكانت تقارير إعلامية، ذكرت اسم بهاء الحريري كمرشح محتمل تدعمه السعودية ليحل محل شقيقه الذي أعلن استقالته من الرياض في الـ4 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.