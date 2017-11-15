نديم قطيش للـLBCI : الحريري اتصل بباسيل…ماذا طلب منه؟ on November 15, 2017

كشف الاعلامي نديم قطيش ان الرئيس سعد الحريري اتصل بوزير الخارجية جبران باسيل وطلب منه سحب موضوع عائلته من التداول، مؤكدا أن الحريري سيعود الى لبنان قبل يوم الاحد المقبل .

وشدد قطيش، في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI على أن العلاقة الاستراتيجية بين لبنان والسعودية وبين الحريري والسعودية تتطلب عودة الحريري الى لبنان.

ورد قطيش على ما صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم أمام المجلس الوطني الاعلامي من كلام عن أن الحريري محتجز وموقوف ، معتبرا أن هذا الكلام هو معيب ومرفوض.وأكد ان الحريري سيعود والكل سيدرك حجم الاخطاء التي حصلت في ادارة هذه الازمة .

وكان الرئيس عون قد قال أمام المجلس الوطني للاعلام: “لا شي ء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي ١٢ يوما وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان”.

LBC

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